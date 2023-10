Parte con il botto l’avventura della Seconda divisione targata Bcl-Lab.

Brusa U.S Livorno Baskte – Bcl-Lab

Seconda Divisione

Parte con il botto l’avventura della Seconda divisione targata Bcl-Lab. Prima trasferta nell’insidiosa terra labronica e primo importante successo, ottenuto con molta determinazione al Pala Cosmelli di Livorno, contro il Brusa U.S. Livorno Basket.

Quella andata in scena il 17, in una tiepida serata d’Ottobre a Livorno, è stata una partita di quelle che lasciano il segno e che pur essendo la prima di un lungo campionato, scaraventa alla velocità della luce, squadra e staff in uno stato d’animo e in una condizione paragonabile solo a quelle che si possono vivere negli spareggi di fine campionato.

E’ stato un match ad alta intensità ricco di emozioni e lottato fino agli ultimi 20 secondi, con i padroni di casa che non ci stavano a vedersi scippare i primi due punti del campionato e un Bcl-Lab che ormai aveva addentato la reale possibilità di uscirne vincente e mai avrebbe mollato proprio sul finale di partita.

A dare la misura di quanto sia stata lottata è arrivata una doppia espulsione, una per i labronici e una per Balducci, poi un Cattani che ha dovuto arrendersi per somma di falli e poi ancora altre penalty che hanno messo in difficoltà la squadra di Ricci e reso tutto più difficile.

Ad inizio è stato il Brusa Livorno a dettare le regole del gioco, con Bcl-Lab costretto a rincorrere con un meno 5 da recuperare.

Nel secondo quarto al rientro dalla panchina i ragazzi di Ricci erano decisamente più motivati e quasi in un corpo a corpo hanno pareggiato la seconda frazione di gioco, andando comunque al riposo lungo con il meno 5 del primo quarto.

L’intervallo è servito a Ricci per aggiustare qualche schema di gioco, ma soprattutto per motivare i ragazzi a fare di più, ed il risultato di quanto detto tra le mura dello spogliatoio, ha avuto un grande effetto su tutti i ragazzi.

Il terzo tempino ha segnato la svolta del match, i biancorossi hanno aggredito con forza e molta determinazione l’area avversaria, lasciando ai livornesi poche possibilità di manovra, il parziale di quarto la dice lunga, 9/21, servito ad annullare il meno 5 iniziale e a conquistare 6 lunghezze di vantaggio che alla fine risulteranno fatali per i livornesi.

24/19 – 19/19 – 9/21 – 19/17

24/19 – 43/38 – 52/59 – 71/76

Taddeucci 1, Balducci 10, Massagli 10, Piabxastelli 6, Martini 7, Gallo 15, Falaschi, Tosoni 2, Succurto 15, Cattani 10, Orsi, n.e.

All Ricci ass. Tardelli