Parte a Pescia la tombola del giovedì sera in piazza Mazzini

Organizzata dalla Misericordia, con il patrocinio del comune di Pescia

In attesa che vengano definite le manifestazioni e le iniziative che animeranno le serate estive pesciatine, specialmente il giovedì e il venerdì, parte in piazza Mazzini la tombola, ogni giovedì, alle ore 21 realizzata dalla Misericordia di Pescia con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il ricavato sarà utilizzato per comprare macchinari e strumenti da parte della stessa Misericordia per migliorare la sua assistenza ai cittadini del territorio.

“Stiamo lavorando a un programma che parta da metà luglio e che si incentrerà prevalentemente nelle serate di giovedì e venerdì e che stiamo definendo- dice l’assessore allo sviluppo economico del comune di Pescia Annalena Gliori – nei contenuti e nelle modalità.

Intanto prendiamo atto della partenza di una iniziativa di Confcommercio e centro commerciale naturale, di cui non sapevamo nulla. Si sono dimenticati di avvertirci e ci sconcerta perché fino a qualche settimana fa, a ogni riunione sul tema, ci era sempre stato detto che non c’erano all’orizzonte manifestazioni o iniziative. Premesso che tutto quello che si fa è positivo, ma se non ci si coordina e si collabora si rischia di disperdere le forze e in questa fase di pandemia calante ma ancora esistente non ce lo possiamo permettere. Di sicuro siamo rimasti sorpresi perché abbiamo lavorato sempre per unire le varie esigenze in atto, anche per quello che riguarda il centro commerciale naturale”.