Parole d’Estate – festival culturale –”SEMPLICI DISEGNI?”

Tutto pronto per il sesto incontro di Parole d’Estate, il festival culturale di Marina di Pietrasanta,

nel corso del quale esploreremo il fantastico mondo del fumetto, un genere letterario sempre più

affermato di cui andremo ad esplorare le radici e ad analizzare le caratteristiche.

Ospite della serata sarà Giulio Macaione, fumettista siciliano diplomato all’Accademia di Belle Arti

di Bologna. Nel corso degli anni pubblica numerose graphic novel per Kappa, Comma 22 e Bao

Publishing, venendo tradotto in Francia e conquistando anche gli Stati Uniti, dove pubblica “Alice:

from dream to dream”, edito dalla casa editrice californiana BOOM Studios e nominato dalla New

York Public Library tra i Best Books for Teens del 2018. Per l’occasione Giulio Macaione presenterà

il suo ultimo lavoro “F***ing Sakura” per Panini Comics.

Ad intervenire sul palco di Marina Eventi anche Umberto Sacchelli. Nato a Pietrasanta, frequenta

la Scuola Internazionale del fumetto di Firenze. Il suo curriculum annovera svariati lavori e

collaborazioni con importanti testate e personalità del mondo del fumetto. Con Matteo Tarabella

ha ideato e creato “Versilia Heroes”, un fumetto dedicato ai bambini che celebra la Versila

attraverso le avventure dei suoi supereroi.

A condurre la serata Andrea Geloni, della libreria Nina di Pietrasanta, nel secondo dei due

appuntamenti in collaborazione con Parole d’Estate.

Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 21:30 a Marina di Pietrasanta, via Versilia, spazio

all’aperto Marina Eventi.