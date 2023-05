“Parole ad Arte”, ecco il programma

Sarà lo scrittore Fabio Genovesi, voce culturale delle telecronache Rai del Giro d’Italia, con l’anteprima del suo romanzo “Oro puro” (edito da Mondadori) a inaugurare, venerdì 2 giugno alle 21, la prima edizione di “Parole ad Arte”, festival letterario che andrà in scena in piazza Duomo fino a domenica 4 e che si innesta nel calendario di iniziative di promozione alla “buona pratica” del leggere, elaborato dal Comune attraverso il “Patto per la lettura”.

Dopo l’incontro di apertura, moderato da Andrea Geloni, sabato saranno ben tre gli appuntamenti in calendario: alle 18,30 Pif, al grande pubblico noto come inviato del programma televisivo “Le Iene” ma anche autore e regista, porterà in piazza il suo romanzo “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” (Feltrinelli).

Alle 19,30 doppia chiacchierata letteraria per la platea di piazza Duomo: protagoniste Gaia Manzini, co-autrice del soggetto del film di Nanni Moretti “Mia madre”, con il romanzo “La via delle sorelle” (Bompiani) e la giornalista radiofonica Camilla Ronzullo, alias Zelda was a Writer, con “I no che non dici agli altri sono quelli che imponi a te stessa” (Mondadori). A coordinare i lavori sarà Andrea Geloni.

L’ultimo appuntamento di giornata, alle 21,30, sarà una lettura: “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova”, di e con Paolo Nori, edito da Mondadori. Nori, laureato in letteratura russa con numerose pubblicazioni di romanzi e saggi all’attivo, racconterà la storia di Anna Achmatova, una poetessa russa che per continuare a scrivere in versi, nonostante l’avversione del padre, cambiò cognome.

Nella giornata conclusiva, domenica 4 giugno, il festival offrirà due incontri: alle 18,30 Marco Missiroli, vincitore del Premio Strega Giovani con “Fedeltà” che ha ispirato l’omonima miniserie Netflix, presenterà il suo romanzo “Avere tutto” (Einaudi) in dialogo con lo sceneggiatore, regista e scrittore Edoardo Nesi.

A chiudere la rassegna, alle 19,30, Giampaolo Simi, soggettista e sceneggiatore di serie come “RIS” e “Crimini”, con il suo lavoro “Sarà assente l’autore” (Sellerio) presentato in una chiacchierata con il giornalista Tommaso Strambi, caposervizio del quotidiano La Nazione di Viareggio.

Gli incontri saranno tutti a partecipazione libera e gratuita e si svolgeranno in piazza Duomo, dove sarà allestito un palco con platea. La manifestazione è organizzata dal Comune di Pietrasanta con il supporto di Babel Agency, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la partnership di Magazzini Bracchi.