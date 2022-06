Parliamone in Villa 2022 a forte dei marmi

Parliamone in Villa 2022

Enrico Vanzina, Carlo Cottarelli, gli inviati Rai

e la novità del Governatore della Campania Vincenzo De Luca,

per la prima volta in Versilia.

Villa Bertelli presenta a Forte dei Marmi il suo talk show estivo

Personaggi del mondo della cultura, della politica del cinema e dello spettacolo. Parliamone in Villa 2022, il talk show organizzato dal Comitato Villa Bertelli nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, si presenta con un cartellone eterogeneo e si candida ad essere uno degli appuntamenti culturali più seguiti di questa estate. La rassegna, che è alla sua terza edizione e sarà ancora una volta presentata dal giornalista Enrico Salvadori, ha avuto già un’anteprima primaverile lo scorso 10 aprile con Alessandro Sallusti e Luca Palamara e il loro secondo libro Lobby & logge per Rizzoli Editore. Il cartellone estivo, presentato venerdì 17 giugno a Villa Bertelli, prenderà il via ufficialmente giovedì 30 giugno alle 18.00 con l’inviato di RaiUno Giuseppe La Venia in: L’informazione della Tv pubblica tra pandemia e guerra in Ucraina. La Venia ha seguito sul campo e raccontato questi fatti epocali, che stanno condizionando la nostra vita.

Sabato 2 luglio alle 18.00 Elisabetta Villaggio presenterà il libro Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera. La vita vera di Paolo Villaggio. (Baldini e Castoldi). La figlia racconta il grande attore, che ha avuto un lungo rapporto con la Versilia sin dagli Sessanta.

Martedì 5 luglio alle 18.00 appuntamento con Carlo Cottarelli, uno dei più grandi economisti internazionali e docente in prestigiose università americane, che parlerà delle prospettive dell’economia globale. Cottarelli è stato uno dei possibili prescelti come presidente del Consiglio, prima che si trovasse l’intesa sull’incarico a Mario Draghi.

Sabato 9 luglio alle 21.30 uno dei più apprezzati registi italiani, Giovanni Veronesi, (Manuale d’amore con i sequels, Moschettieri del re, Una donna per amica), sarà ospite alla presentazione del libro di Fabrizio Borghini La commedia cinematografica toscana Edizione Masso delle fate.

Mercoledì 13 luglio ore 18.00 sul palco del Giardino dei lecci salirà l’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica Giorgia Surina. Nel suo libro In due sarà più facile restare svegli per Giunti Editore, parla di una donna alla soglia dei quarant’anni con il desiderio di diventare mamma. Giorgia Surina è un volto di successo di tante fiction e serie televisive.

Venerdì 15 luglio alle 21.30 è in programma uno degli appuntamenti più attesi del cartellone di talk show 2022 a villa Bertelli. Per la prima volta in Versilia, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. L’occasione sarà la presentazione del suo libro La democrazia al bivio. Fra guerra, giustizia e palude burocratica per Guida Editore. De Luca è un personaggio politico conosciutissimo, due volte sindaco di Salerno, deputato e viceministro delle Infrastrutture. Un governatore noto per il suo decisionismo e per le esternazioni forti, soprattutto durante il periodo della pandemia, che lo hanno fatto balzare agli onori della cronaca e dei social.

Sabato 23 luglio alle 18.00 Un altro volto del giornalismo, molto apprezzato dal pubblico: il corrispondente Rai dal Regno Unito Marco Varvello, che nel suo libro Londra anni Venti per Bompiani Editore racconta la storia di Allegra e George sullo sfondo di una Gran Bretagna nel primo ventennio del nuovo millennio. L’incontro sarà l’occasione per rivivere con un grande esperto della materia il giubileo della Regina Elisabetta, con tante notizie interessanti sulla vita dei Windsor, sempre sotto i riflettori.

Sabato 30 luglio alle 18.00 Enrico Vanzina con il suo ultimo libro Diario diurno per Harper & Collins sarà il protagonista a Parliamone in Villa. Con i suoi film ha raccontato l’Italia del boom economico e uno dei suoi film più famosi, Sapore di mare, è stato ambientato proprio a Forte dei Marmi. Una terra e un mare che ama. L’Italia tra due grandi crisi sociali raccontata da un uomo di cinema, che proporrà aneddoti e racconti legati ai suoi film in Versilia e non solo.

Ultimo, ma soltanto perché è ancora da definire la data, Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, che tornerà a Villa Bertelli con il suo ultimo libro Il Mostro per Piemme Editore.

Ancora una volta – ha dichiarato il presidente Tucci- siamo riusciti a organizzare un cartellone interessante e mi auguro di richiamo per il nostro pubblico. Uno sforzo collettivo, che ha voluto premiare la qualità e l’eccellenza, grazie ad un parterre eclettico e di comprovata esperienza.

Ringrazio Enrico Salvadori e tutti i nostri graditissimi ospiti, che allieteranno l’estate ai sempre più numerosi visitatori di Villa Bertelli.

Gli appuntamenti saranno a ingresso libero. Radio Bruno Toscana sarà la radio ufficiale di Parliamone in Villa 2022. Sul palco immerso nel verde, in alcuni appuntamenti anche il pianista Andrea Caciolli, protagonista di intermezzi musicali. Tutte le puntate verranno trasmesse in differita su Noi Tv in una serie di speciali appuntamenti.