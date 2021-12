Parlando, con il dovuto rispetto, del PD lucchese

Elezioni Provinciali: Il segretario territoriale del PD, Andreuccetti, parla di grande successo del PD per aver ottenuto la maggioranza assoluta degli eletti. Invero il PD perde un seggio, scende da 7 a 6, il polo riformista, presentatosi per la prima volta, raccoglie 3 seggi e il centrodestra scende da 5 a 3. Il PD in queste elezioni ha perso la maggioranza assoluta che aveva prima: 7 seggi su 12, ora ne ha 6, che non fa maggioranza. Governerà ancora da solo grazie al voto del Presidente, che non era oggetto di queste votazioni e il cui rinnovo andrà invece fra due anni. Primarie del PD a Lucca: organizzate con liste e partitini satelliti, hanno votato 2356 lucchesi e ha vinto il “predestinato” con 1357 preferenze, che sarà il candidato della sinistra, a Sindaco. Gli aventi diritto al voto nel Comune di Lucca sono circa 78.000 e quattro anni fa hanno votato per il Sindaco poco meno di 40.000 persone. Erano candidati a queste primarie due assessori da circa 10 anni, della Giunta Tambellini, di un partito, il PD, al potere solitario, da altrettanti anni. Le primarie hanno visto 2.356 votanti, con grandi foto dei candidati, pagine pubblicitarie sui mass media, presenza del Segretario Nazionale Letta. La conclusione è affidata ad una frase di William Shakespeare: “Much Ado About Nothing”….ovvero…. molto rumor, per nulla Francesco Colucci, Riformisti per Lucca Viva