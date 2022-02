parla Guido Pagliuca alla vigilia della partita di stasera

#LuccheseVirtusEntella – parla Guido Pagliuca

“E’ il momento di stare uniti, tutti. Le ultime gare non ci hanno portato i risultati che speravamo, per una serie di motivi e circostanze che insieme allo staff e alla squadra abbiamo analizzato. Una cosa non è mai mancata, e questo ci tengo a sottolinearlo: la voglia dei ragazzi di raggiungere il risultato, di lottare, di combattere per questa maglia.

Dobbiamo ripartire dai nostri punti di forza, dal nostro splendido gruppo, creandoci degli obbiettivi individuali di prestazione. Gli infortuni fanno parte del gioco, quindi non andiamo a cercare alibi o parlare di chi non c’è. Importante per noi è ritrovare Nanni dopo la squalifica e Nannini che ha recuperato dal recente acciacco. È importante entrare in campo con grande determinazione, ma allo stesso tempo con il piacere di giocare a calcio divertendosi. A partire dalla gara di domani con la Virtus Entella dobbiamo giocare con fame, con il coltello tra i denti , senza perdere il coraggio e la personalità di giocare la palla.