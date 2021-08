Parco Via Nieri, conclusi i lavori di riqualificazione

Venerdì 13 agosto 2021, alle ore 19, l’inaugurazione aperta a tutti

Sono terminati in questi giorni i lavori di riqualificazione dell’area verde di via Nieri, nel centro di Pescia. Un progetto che ha impegnato l’amministrazione per un intervento sopra i 40.000 euro, in sintesi un progetto che ha previsto il rifacimento dei percorsi pedonali, eseguiti dalla ditta Flli Ferrati, il taglio sia della vegetazione che delle piante, a seguito di una valutazione tecnica fatta da un tecnico agrario, e’ stata curata dalla Azienda agraria Barignano; il rifacimento della illuminazione fatto dalla ditta Martinelli; la sistemazione e la installazione di nuovi giochi forniti dalla ditta Green arreda.

“Un lavoro abbastanza impegnativo anche per le diverse aziende che vi hanno partecipato ed un risultato che ci soddisfa- dice Fabio Bellandi, assessore all’ambiente del comune di Pescia- . Riconsegnamo alla citta’, anche se con qualche ritardo, un’area riqualificata e più funzionale, un vero e proprio polmone verde a disposizione di tutti . Venerdi prossimo (13 agosto 2021) alle 19 faremo il tradizionale taglio del nastro e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, così come dai cittadini ci aspettiamo la giusta collaborazione per il mantenimento e la salvaguardia di questo spazio”.

Nello scorso gennaio ha preso il via la parte finale degli interventi. Dopo la potature delle siepi che ostruivano anche la visuale all’interno della struttura verde, è proseguito il lavoro sui fusti e sui rami. Alcuni alberi sono stati abbattuti, ma la restante trentina di piante sono state sfrondate e potate affinchè restassero al loro posto, in piena sicurezza . Conclusi questi lavori “verdi”, sono stati riqualificati i vialetti interni con relativo abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione del nuovo arredo ,una nuova illuminazione e il conclusivo posizionamento di nuovi giochi per i bambini che rappresentano la nuova dimensione del parco di via Nieri.