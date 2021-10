Nella riunione di Giunta di questa mattina abbiamo approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco pubblico sull’area dell’ex Casa del Fascio adiacente a piazza Mazzini. Contestualmente abbiamo avviato la procedura di esproprio per tornare in possesso del terreno, attualmente in stato di abbandono e di proprietà di privati.

La storia del lotto PR8, conosciuto da tutti come ex casa del fascio, parte da lontano: in passato l’area è stata oggetto di un’operazione urbanistica che ha portato il Comune a cederla a privati. L’obiettivo era quello di realizzare una lottizzazione per la realizzazione di volumi residenziali e direzionali: in sostanza appartamenti e uffici.