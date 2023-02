Parco di Ponterosso, appello dell’assessore Bresciani

“La collaborazione dei cittadini è fondamentale, per individuare e risolvere più velocemente anche piccole situazioni che, tuttavia, possono creare un forte disagio”: l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani, ringrazia i genitori dei giovanissimi utenti del parco giochi di Ponterosso per aver segnalato alcune criticità prodotte da un uso improprio dell’area da parte di alcuni frequentatori, facilitandone così la rapida soluzione.

“C’era bisogno di una pulizia generale – spiega Bresciani – e l’occasione è stata utile anche per una prima revisione delle attrezzature ludiche. Gli addetti comunali sono stati prontissimi, intervenendo a poche ore da quando ho riportato loro le segnalazioni dei cittadini; faccio però un appello a tutti, di non utilizzare i parchi per i bambini alla stregua di sgambatoi per i cani e, in ogni caso, di rimuovere le deiezioni degli animali come prescrive la legge e, prima di questa, il senso civico”.

Soddisfatti per l’intervento-lampo i genitori della materna “Grimm”, che si affaccia sul parco: “E’ un luogo fondamentale per i nostri figli – scrivono – per poter socializzare anche dopo la scuola. Ringraziamo l’amministrazione comunale e l’assessore Bresciani per aver trasmesso ai bambini l’importantissimo messaggio che i parchi cittadini sono ambienti a disposizione di tutti e che, tutti, dobbiamo averne cura”.

Dall’amministrazione comunale anche un appello ai residenti di Ponterosso: “Una persona di riferimento che possa monitorare con maggiore continuità il parco, sarebbe di grande aiuto – conclude Bresciani – insieme all’assessorato al sociale stiamo cercando, fra gli abitanti dei vari quartieri e frazioni, una o più figure disponibili a supportarci in questo senso, su tutti i parchi cittadini”.