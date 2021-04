Parchi: tornerà a vivere anche il parco di via Pisanica-via Settembrini,

Parchi: tornerà a vivere anche il parco di via Pisanica-via Settembrini, nuovi giochi, panchine ed un’area per picnic

In corso l’atteso intervento: la promessa mantenuta.

Il parco giochi di via Pisanica – via Settembrini tornerà a vivere. Sono iniziati gli interventi di ri-allestimento dell’area ludico ricreativa che sarà dotata oltre che di cinque nuovi giochi, di cui uno inclusivo e nuovi tappeti anti-trauma, anche di nuove panchine e di un’area dedicata al picnic. Con il ripristino del parco di via Pisanica – via Settembrini gli spazi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie immersi nel verde tornano ad essere tre nella frazione Africa. Negli scorsi giorni è infatti terminato anche il potenziamento del parco giochi di via Bernini, di fronte alla Palestra e alle scuole, mentre il parco di via Bugneta, caratterizzato per la presenza del campo da basket, è stato interessato da interventi di ripristino dei camminamenti danneggiati, rimozione delle ceppaie e restauro della celebre scultura di Cortina. L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti mantiene così anche la promessa nei confronti dei residenti, e soprattutto delle famiglie, dell’Africa. “Il parco di via Settembrini – via Pisanica era un preciso impegno che insieme al sindaco – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – avevamo preso nel maggio 2018 in piena campagna elettorale. Nel parco non erano più presenti attrezzature ludiche che anno dopo anno erano state rimosse perché guaste o vecchie. Tornerà tra pochi giorni ad essere uno dei più belli della città ed un punto di incontro per le famiglie ed i bambini che vivono nei dintorni. La qualità della vita di una città si misura dalla qualità dei suoi spazi pubblici, dei suoi parchi e delle sue scuole. Ogni famiglia dovrebbe essere felice di vivere qui”.

Il ripristino del parco di via Pisanica – via Settembrini rientra nell’ambito di un piano da 100 mila euro approvato lo scorso dicembre che prevede insieme alla manutenzione straordinaria dei parchi, il potenziamento delle attrezzature ludiche e delle aree ricreative. I parchi interessati complessivamente una decina. Si tratta dei parchi di Ponterosso, via della Svolta all’Africa, Giardino della Lumaca nel centro storico, Capriglia, Piazza Versilia, Tonfano, Focette, Strettoia e Valdicastello.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale Facebook @comunedi.pietrasanta