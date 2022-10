PARCHEGGI RESIDENTI IN CENTRO STORICO PER LUCCA COMICS AND GAMES.

PARCHEGGI RESIDENTI IN CENTRO STORICO PER LUCCA COMICS AND GAMES. In concomitanza con gli allestimenti e gli smontaggi delle strutture, dal 10 ottobre scorso e fino all’11 novembre compreso, i residenti in centro storico possono sostare gratuitamente negli stalli blu a parcometro dentro e fuori le mura. Nei giorni della manfestazione, dal 28 ottobre all’1 novembre, possono continuare a usare gratuitamente gli stalli blu a parcometro e possono anche utilizzare gratuitamente il parcheggio della Cittadella, ritirando l’apposita tessera al punto Metro presso il parcheggio Carducci.