VOX ITALIA AUGUSTO FIORINI: PARCHEGGI MOVER ,STOP ACQUISIZIONE POSTI AUTO ,REVISIONE TARIFFARI E RADDOPPIO POSTI DISABILI

I posti riservati ai disabili sono pochi rispetto alle necessità, specie nel periodo estivo ,questo crea seri problemi alle persone “diversamente abili” .Centimetro dopo centimetro la “MOVER” occupa gli spazi liberi a Viareggio . Se ne inventa in ogni dove, agli angoli delle strade dove il codice stradale impone per la sicurezza 8 metri dall’incrocio ma la acquiescenza delle amministrazioni di sinistra hanno fatto deroghe a questa norma stradale. Non contenti ora vorrebbero fare i silos con l’orrore dei parcheggi multi piano o interrati come quello proposto in piazza Schelly. Inoltre cerca di acquisire gli ulteriori pochi posti auto gratuiti rimasti ,recentemente al mercato in piazza Cavour ,e addirittura nel sotto ponte del cavalcavia, trovare un parcheggio gratuito in Viareggio e’ come trovare un ago in un pagliaio BASTA CON QUESTA GABELLA MEDIEVALE! che è stata spinta all’eccesso. Per non parlare dei rinnovi dei “Pass per i parcheggi disabili”una vera giungla di burocrazia che queste persone devono affrontare ogni volta con regole sempre più restrittive ,meno permessi disabili piu’ introiti al concessionario “MOVER”e a rimetterci sono ancora una volta i disabili, una vergogna!. Quindi chiediamo noi di VOX ITALIA all’amministrazione attuale di varare un piano urgente per il raddoppio “TOUT COURT dei posti riservati ai disabili la diminuzione di almeno il 5% dei posti auto a pagamento e il blocco totale di nuove acquisizioni di posti a pagamento ,e non ultima la revisione del tariffario penalizzante per i residenti e i lavoratori. La mia è una proposta semplicissima, un’ ora massimo con la volonta’ di fare l’amministrazione può attuarla.

Augusto Fiorini Presidente Vox Italia Viareggio

