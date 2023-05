“Papà ti salvo io” a Lido in scena l’edizione numero otto

Camaiore – Gli alunni delle scuole dell’istituto Gaber sono stati coinvolti nell’ottava edizione della manifestazione, incentrata sulle regole della sicurezza in mare e alla conoscenza dei soggetti impegnati ogni estate nella sua garanzia

Non solo insegnare le dieci regole fondamentali per un bagno sicuro ma anche gettare il seme per, chissà, una futura carriera in una delle professioni legate alla sicurezza in mare.

E’ su questi due obiettivi fondamentali che si fonda la manifestazione “Papà ti salvo io” che sulla spiaggia di Lido di Camaiore è giunta alla sua ottava edizione.

Sono stati circa 400 in tutto gli alunni delle scuole primarie dell’istituto Gaber che hanno potuto assistere alle esercitazioni di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco, dei cani di salvataggio, le associazioni di salvamento e tutti quei soggetti impegnati, ogni estate, a garantire la sicurezza dei bagnanti.

Entusiasmanti, come sempre, le esercitazioni in acqua, con il personale di Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco che hanno illustrato le varie tecniche di salvataggio e i vari mezzi adottati, tra cui l’innovativo salvagente telecomandato, uno speciale drone marino in grado di soccorrere in mare lasciando l’operatore a terra in totale sicurezza.

Una sinergia ormai consolidata tra le scuole, l’associazione balneari del Lido e tutti gli attori coinvolti a vario titolo nella sicurezza in mare.

