Papa Benedetto XVI è morto. A dare il triste annuncio è stato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”.

Stando a quanto riferito dalla sala stampa vaticana, dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Da giorni c’era grande apprensione per le condizioni di salute di Benedetto XVI, con Francesco che aveva chiesto “​​una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”.

Per il Vaticano, il peggioramento delle condizioni di salute del Papa emerito sarebbe stato causato da un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età.

La morte di Papa Benedetto XVI

Joseph Aloisius Ratzinger era stato il 265° papa della storia della Chiesa cattolica; all’età di 95 anni è venuto a mancare dopo che, stando a un articolo del Corriere della Sera, negli ultimi giorni “non riusciva più a parlare, a dispetto di una stupefacente lucidità”.

Dopo essere stato eletto papa nell’aprile del 2005, succedendo all’amatissimo Giovanni Paolo II, Benedetto XVI con una decisione che ha colto in molti di sorpresa aveva posto fine al suo pontificato nel febbraio 2013.

Gli ultimi anni così Benedetto XVI li aveva trascorsi presso il monastero Mater Ecclesiae, che si trova all’interno della Città del Vaticano, dedicandosi agli esercizi spirituali ma anche scrivendo diverse opere e saggi.

Da tempo però, considerando anche l’età, le condizioni di salute del Papa emerito erano descritte come non delle migliori, con la situazione che però negli ultimi giorni si era aggravata tanto che Papa Francesco aveva chiesto ai fedeli di pregare per Benedetto XVI.