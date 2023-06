PAOLO MARZI – HA PRESENTATO IL SUO ULTIMO LIBRO

. Una presentazione quella del mio nuovo libro, fresca (anche meteorologicamente) parlando), veloce ed interessante. Tanti gli intervenuti: il Sindaco David Saisi , l’Assessore alla Cultura Silvia Lucchesi (i fiori erano una bellissima idea) e il Consigliere Regionale Mario Puppa . A questi amici va il mio ringraziamento per la loro partecipazione. Un grazie anche all’editore di Tralerighelibri Andrea Giannasi, sempre pronto e attento a divulgare libri che raccontano la nostra Garfagnana. Grazie anche al Daniele Saisi per le foto concesse dall’archivio del Nando, al Massimiliano Bacci e alla Martina Cassai per il bellissimo servizio fotografico che vedete qui sotto. Il mio GRAZIE più grande va però al pubblico che ieri sera ha sfidato la sferzante frescura di Piazzetta, eravate tanti, siete da stimolo per continuare a scrivere. La mia riconoscenza anche a coloro che non hanno potuto partecipare per vari motivi, sicuramente non erano presenti con il fisico ma con il cuore si. Grazie a tutti insomma !!!