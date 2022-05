Paolo Bianchi in corsa a Bagni di Lucca alla poltrona di Sindaco

BAGNI DI LUCCA – Con la presentazione della lista “Bagni di Lucca al centro” che sostiene Paolo Bianchi candidato sindaco di Bagni di Lucca, sono arrivate a 4 le liste che si contenderanno la gestione di Bagni di Lucca nei prossimi anni.

Con la presentazione della lista “Bagni di Lucca al centro” che sostiene Paolo Bianchi candidato sindaco di Bagni di Lucca, sono arrivate a 4 le liste che si contenderanno la gestione di Bagni di Lucca nei prossimi anni. Il 12 giugno infatti gli elettori potranno scegliere il nuovo candidato a sindaco tra Bianchi, Betti, Frigo e Michelini. Intanto a Fornoli di Bagni di Lucca è stato presentato ufficialmente il logo che sosterrà Bianchi e il programma elettorale. La lista è sostenuta da vari movimenti tra cui anche il movimento ideato da Giovanni Toti rappresentato in provincia da Simone Simonini. Tra le novità di questa tornata elettorale a Bagni di Lucca inoltre, la notizia che Quinto Bernardi non sarà candidato a Sindaco come nel 2017, ma sarà in lista per raccogliere voti quale consigliere appunto della lista che sostiene Paolo Bianchi.

