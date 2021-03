Paolo Andreucci al via del Rally del Ciocco

Una importante notizia per gli appassionati di motori. Paolo Andreucci sara’ infatti al via del Rally del Ciocco e della Valle del Serchio in programma venerdi’ e sabato sulle strade della Garfagnana. Il pluricampione italiano per la prima volta sarà al via della gara di casa con una Skoda Fabia R5 equipaggiata con le nuove coperture indiane MRF Tyres.

Al suo fianco ci sarà ancora una volta il barghigiano Francesco Pinelli, che già lo scorso anno lo aveva affiancato sulle gare su terra.“Manchiamo al Ciocco su una trazione integrale dal 2018 e quest’anno torniamo per un appuntamento diverso e ricco di novità – ha commentato il pilota Paolo Andreucci-. Sarà un banco di prova per testare le MRF Tyres su asfalto, in attesa di salire a bordo della Citroen C3 R5 per la prima del campionato italiano rally terra, in programma a metà aprile al Rally Adriatico. Questo appuntamento, segna anche la mia presenza in gara a bordo di una Skoda, visto che per l’occasione, sarò al via su una Fabia R5 Evo2 curata dal Team Hsport. La nostra partecipazione al Ciocco è focalizzata in ottica di sviluppo e raccolta dati. Le condizioni climatiche giocheranno un ruolo importante per il nostro lavoro di sviluppo. La nostra scelta per le mescole, in certe fasi della gara, potrà anche essere diversa rispetto al normale utilizzo, proprio per finalità di analisi.”