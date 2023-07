Panico in spiaggia: un enorme squalo minaccia i bagnanti

Panico in spiaggia: un enorme squalo minaccia i bagnanti

Un evento drammatico ha recentemente scosso la spiaggia di Perdido Key in Florida, USA. Gli escursionisti della domenica che si rilassano sulle rive dell’Oceano Atlantico sono stati sorpresi da un ospite non invitato. Uno squalo gigante che agitava aggressivamente le pinne nelle secche ha causato il panico tra i bagnanti, che si sono precipitati a fuggire dall’acqua. Un video dell’incidente è stato pubblicato sui social media e mostra uno scenario opprimente. Oltre ai bagnanti, sui “palloncini” si possono vedere due persone che, notando il pesce predatore nelle immediate vicinanze, hanno iniziato a chiamare allarmate “squalo, squalo”. Con il loro avvertimento, hanno cercato di sensibilizzare tutti nella zona del pericolo imminente. I bagnanti in seguito hanno riferito che lo squalo sembrava particolarmente attivo e preoccupato. Un comportamento che è stato recentemente osservato anche in altri luoghi. Grandi squali bianchi sono stati recentemente avvistati vicino a Cape Cod Bay nel Massachusetts. Ci sono persino rapporti secondo cui le temute creature marine sono state trovate lungo le coste di Chatham, Orleans e Nantucket.Cape Cod è noto come il ritrovo preferito degli squali , a causa della popolazione di foche che vi risiede. L’oceanografo John Chisholm spiega: “La loro attenzione è rivolta a Cape Cod perché lì c’è cibo per loro, ma questi squali possono apparire ovunque. Viaggiano lungo tutta la costa. Date queste circostanze, i biologi marini sottolineano l’importanza di osservare alcune precauzioni. In particolare, il bagno nell’oceano dovrebbe essere evitato prima dell’alba e dopo il tramonto. Questi sono i momenti in cui gli squali mangiano più spesso. Il biologo marino Bob Hueter ha spiegato: “Perché? Perché in quei momenti hanno un certo vantaggio sulla loro preda. I recenti incidenti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolineano la necessità di essere sempre vigili e rispettare l’ambiente naturale in cui ci muoviamo. Perché, come dimostra questo evento, la natura a volte può riservare sorprese che ci colgono impreparati. Ecco il link delle immagini dello spaventoso avvistamento in riva: https://www.itemfix.com/v?t= h7pmqt&jd=1