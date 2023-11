Pane, focaccia e tradizione; il Forno Giusti compie 200 anni ed entra nelle “Botteghe in Vetrina”

LUCCA – Pane, focaccia e buccellato da sempre sulle tavole dei lucchesi. Compie 200 anni il Forno Giusti di via Santa Lucia e la Confcommercio Toscana ha inserito questa attività nel progetto “Botteghe in vetrina”, che fa conoscere al pubblico, attraverso il web, i presidi più autentici del gusto e della tradizione della nostra regione.

Ma qual è il segreto che ha permesso al Forno aperto da Amedeo Giusti nel 1823 di continuare a sfornare prelibatezze fino ai nostri anni ?

“Botteghe in vetrina” nasce da una serie di lezioni on line per aiutare le attività tradizionali della Toscana a pubblicizzarsi su internet. Tra le attività che hanno partecipato ne sono state scelte 6 i cui video appariranno sui social di Fondazione Sistema Toscana e Confcommercio.