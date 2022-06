“Pane agli spinaci, il pane ottimo per la dieta dal gusto strepitoso!

Siete a dieta, ma non volete rinunciare ad una buona fetta di pane appena sfornato? Ecco la ricetta completa di ingredienti e di procedimenti, per cucinare un pane agli spinaci dal gusto intenso.

Per decorare il pane al momento di servirlo in tavola: qualche foglia di prezzemolo fresca.

5 ml di senape non molto piccante

15 ml di olio di oliva (ve ne servirà un po’ in più per ungere la teglia)

15 grammi di lievito in polvere

Lavare sotto l’acqua corrente gli spinaci e tuffarli in una pentola colma di acqua calda, condita con del sale. Aspettare che gli spinaci saranno cotti, scolarli e passarli sotto l’acqua corrente fresca.

Togliere la buccia dallo scalogno e ridurli in piccoli pezzetti. Versare l’olio di oliva in una casseruola e fare rosolare lo scalogno. Unire gli spinaci precedentemente sminuzzati con un coltello, e aspettare che diventino morbidi.

In due bacinelle separate, dividere tutte e tre le uova. Sbattere i bianchi d’uovo con un pochino di sale, fino a renderle spumose.

Cottura in forno

Trasferire gli spinaci in una bacinella di grandi dimensioni e versare la senape. Amalgamare accuratamente il tutto e aggiungere il resto del composto di uova. Mettere tutto l’impasto nella teglia e fare cuocere in forno già caldo, ad una temperatura di 180°C per 45 minuti.