PANDORO FATTO IN CASA RICETTA SENZA SFOGLIATURA, come fare il pandoro in casa soffice, profumato, leggero come una nuvola! La prima volta che lo faccio ed è venuto perfetto con questa ricetta! Che soddisfazione, vederlo nascere dalle mie mani, lievitare impasto dopo impasto, ora dopo ora, prendere la sua forma, la sua morbidezza e il suo profumo unico! Una ricetta che avevo segnato da tempo, forse qualche anno fa, ogni volta rimandavo, non ricordo neanche dove l’ho presa.

https://blog.giallozafferano.it/lacucinadivane/pandoro-fatto-in-casa-ricetta-senza-sfogliatura/?fbclid=IwAR1gXp1vltMPiTdJM6Ar1fHMrSGzpPOpHcElOSS1jsG4cherZpJkJtpRdig

Quest’anno invece anche io ho fatto il mio pandoro casalingo! Avrò azzeccato la ricetta giusta? Avrò avuto fortuna? Be, comunque è venuto il più buon pandoro che ho mai assaggiato, forse perché aveva tutto il profumo e sapore di cose buone fatte in casa! Ti do subito la ricetta per il mio pandoro ricetta senza sfogliatura, non è difficile prepararlo, segui bene le varie fasi, pesa perfettamente gli ingredienti e porta pazienza, tanta, perché verrò un pandoro fatto in casa da buonissimo! Io ho utilizzato per impastare la planetaria, mi sono fatta aiutare dal mio aiutante Kenwood mettendo il gancio.

Credo che con impasti come questo l’aiuto di una buona impastatrice sia indispensabile, se da tempo sei tentata nel comprarne una ti suggerisco questa che è anche scontatissima ed è una delle migliori! Se non hai ne questa ne l’impastatrice lo puoi fare a mano, farai tutti i passaggi lavorando l’impasto sul tavolo. Per lo stampo da usare occorre quello classico da pandoro, con le dosi della mia ricetta verrà un pandoro da 1 kg. Regolati quindi con lo stampo per questa grandezza, se non ce l’hai qui trovi uno stampo da pandoro eccellente ed anche ad ottimo prezzo. Io ho usato questo anche se dice da 800 g, ma è andato benissimo! Ho trovato il materiale perfetto ed è uno stampo che puoi usare anche per realizzare torte a forma di pandoro. Ora vediamo insieme la ricetta per il pandoro!