PIANA DI LUCCA – Per Porcari e non solo è stato il giorno del lutto. Tantissime persone hanno voluto essere presenti alla chiesa di San Giusto per l’ultimo saluto a Raoul Biagiotti, il giovane di 21 anni morto a seguito di un aneurisma che lo ha colto sabato notte, dopo che aveva finito il proprio turno di lavoro da cameriere alla Capannina di Forte dei Marmi.

All’uscita della chiesa il feretro è passato tra due fila di giovanissimi calciatori della Lucchese, società dove milita il fratello di Raoul. I ragazzi avevano in mano una rosa. Il paese si è fermato in occasione dei funerali ed i negozi hanno abbassato le saracinesche in segno di lutto.

Ma a Porcari, per manifestare ai familiari tutto l’affetto possibile, c’erano anche gli ex compagni del Liceo Musicale Passaglia e dell’istituto alberghiero, quelli dell’associazione capannorese Hacking Labs e lo staff della Capannina, dove Raoul lavorava assieme allo zio.

Per tutti una commozione difficile da esprimere con le parole. E allora ci si affida ai gesti, ai palloncini lasciati andare in cielo al termine della cerimonia, accompagnati da un lungo applauso.

Al termine i familiari hanno ringraziato per l’affetto dimostrato da tantissime ore in questi giorni. Raoul a soli 18 anni aveva manifestato l’intenzione di donare i propri organi. Un gesto di altruismo assecondato dalla famiglia, che adesso permetterà di salvare altre vite.

