Palleroso – Cantiere aperto!

Palleroso – Cantiere aperto!

DOMENICA 15 MARZO

Nell’ambito del Festival delle Frazioni – Merenda & Mercatino itinerante Palleroso sceglie in questa edizione di trasformarsi in un vero e proprio CANTIERE APERTO. L’idea , che sottolinea la creatività del paese , ne specifica anche la produttività in termini di Eventi tale da risultare un grande e continuo Cantiere.

In questo caso i visitatori che arriveranno a Palleroso entreranno in un cantiere edile con tanto di direttore dei lavori, capo mastro , muratori e tutto quello che concerne un cantiere del genere senza però trascurare la tradizione e la buona tavola.

Tutti i piatti che saranno serviti nell’Orto del Prete avranno la caratteristica unica di essere prodotti sul posto e/o comunque in Garfagnana in pieno accordo con la Comunità del Cibo della Garfagnana di cui Palleroso fa parte.

In collaborazione con Vis Movendi anche in questa edizione ci sarà la Passeggiata lungo la Vecchia mulattiera che da Castelnuovo conduce a Palleroso attraverso i boschi. (per prenotazioni polisportivavismovendi@gmail.com)

Il PROGRAMMA inizia alle 12,00 con il pranzo (struttura coperta si fa anche in caso di pioggia – non diluvio)

– dalle 14,00 Gai Live (musiva dal vivo)

– dalle 15,00 Lettura ad alta voce in collaborazione con la i lettori volontari della Biblioteca comunale di Castelnuovo G (Matteo Rossi) . Riservato ai bambini in età prescolare e ai loro genitori

– dalle 17,00 Concerto della scuola di musica di Molazzana Dulcimer foundation pour la Musique nella Chiesa di San Martino.

– dalle 18,30 Torneo di briscola

Per tutta la giornata sarà attivo un bellissimo e vivacissimo MERCATINO dell’artigianato locale e del PRODOTTO TIPICO

– Ci sarà anche uno spazio BAMBINI con i giochi creativi di legno di Garfagnana Giocosamente .

– lo stand gastronomico continuerà il servizio per tutto il pomeriggio con un menù tutto da gustare