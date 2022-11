Pallavolo Under 18F la Farmacia Biagi Ponte a Moriano sconfitta dalla Autotrasporti Nottolini

A Santa Maria a Colle, il Volley Farmacia Biagi Ponte a Moriano, tra le mura amiche della palestra Custer De Nobili disputava la 7^ giornata di campionato under 18 girone B contro la blasonata Mav Autotrasporti Nottolini, dove incassa una preventivata sconfitta per 0-3, con i seguenti parziali: 13-25, 11-25 e 23-25. Eccellente l’arbitraggio del sig. Stefano Torriani. Coach Maurizio Gigante della Biagi Ponte a Morinao ha fatto scendere in campo: Greta Pierotti opposto, Teresa Gozzi centrale, Alessandra Gigante palleggiatore (K), Ludovica Favilla schiacciatore, Aurora Ricci centrale, Ludovica Menichetti schiacciatore, Alice Viani libero, Sara Tripicchio schiacciatore, Sofia Martinelli libero, Francesca Fanucchi opposto, non entrate: Emma Pescaglini libero, Lavinia Petrocchi palleggiatore, Eleonora Ceccarini palleggiatore, Penelope Meconi libero.

<<La squadra, sta facendo partita dopo partita vistosi miglioramenti – ha commentato a fine gara coach “Giga” – oggi avevano difronte una delle pretendenti per la vittoria finale la Mav Autotrasporti Nottolini, società che punta sempre ad essere ad alti livelli in tutte le categorie. Nel primo set eravamo partiti bene ce la stavamo giocando punto punto, ma sul dieci a nove vantaggio Nottolini, c’è stato un netto blackout da parte di tutto il sestetto dove hanno commesso numerosissimi errori, errori che si sono protratti anche nel secondo set malgrado i cambi effettuati. Nell’intervallo, dopo aver parlato e rassicurato nonché tranquillizzato le ragazze, dicendo loro che bisognava solo mettere in atto quello che avevamo preparato in settimana durante gli allenamenti, le stesse, sono scese in campo più determinate, dimostrando carattere e grinta giocandosi il terzo set alla pari della Nottolini concludendolo se pur perdendolo solo negli ultimo due punti con un ottimo risultato 23-25. Sono piuttosto soddisfatto per l’ottimo gioco espresso dalle giovanissime ragazze in particolare nel primo e terzo set, continueremo a lavorare con intensità per migliorarsi sempre di più>>.

Sempre per il Volley Farmacia Biagi Ponte a Moriano il secondo Elena Giometti ha così evidenziato l’andamento delle ragazze: “Sto vedendo, con il mio umile contributo e sotto la guida di coach Giga, il gruppo cresce allenamento dopo allenamento, le ragazze iniziano ad essere bene affiatate tra loro. Gli errori che commettono in gara, sono dovuti solo al fatto che è un gruppo giovanissimo e che ha iniziato a lavorare assieme solo da due mesi. Oggi ho visto che se non si innervosiscono, riescono a giocarsela alla pari anche con le più grandi. Sono sicura che possono fare e dare molto di più osservando quello che riescono a fare in allenamento”.

ALLEGATO FOTO. La compagine del Volley Farmacia Ponte a Moriano