Palio della balestra, la vittoria a Cristina Fenili del terziere di San Paolino

LUCCA – Agonismo insieme a storia e tradizione hanno concluso come di consueto i giorni di San Paolino con il palio della Balestra. All’appuntamento In piazzale Arrigoni, riproposto dal 1972, si sono sfidati i migliori balestrieri lucchesi delle Contrade San Paolino e della Compagnia Balestrieri.

61 i partecipanti, suddivisi in terzieri, che hanno cercato di effettuare il miglior tiro sul bersaglio chiamato corniolo o brocca ad una distanza di 36 metri utilizzando le balestre antiche da banco. E alla fine a spuntarla è stata Cristina Fenili dell’associazione Contrade di San paolino che si è conquistata il primo posto ricevendo il cencio, opera della pittrice lucchese Elisa Tamburrini e lo storico collare d’argento con inciso il simbolo di San Paolino. Al secondo e al terzo posto si sono piazzate altre due donne, nell’ordine Cristina Fatigoso delle Contrade San Paolino e Barbara Cerasomma della Compagnia Balestrieri, mentre Damiano Marchiò della Compagnia Balestrieri si è dovuto accontentare del quarto posto. NoiTv ha come sempre trasmesso l’evento in diretta con una grande partecipazione di telespettatori.