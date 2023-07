Palio dei Rioni: via libera tecnico all’utilizzo delle tribune

CAMAIORE – C’è la certificazione tecnica per l’utilizzo in sicurezza delle tribune dello stadio comunale di Camaiore. Il parere tecnico sulla tenuta statica della copertura arrivato ieri chiude la polemica sull’impianto alla vigilia dell’apertura del 31esimo Palio dei Rioni, al via mercoledì.

E’ arrivato il via libera tecnico all’utilizzo delle tribune dello stadio comunale di Camaiore. E’ stato il sindaco Marcello Pierucci in una nota ad annunciare l’ok arrivato nel pomeriggio di lunedì dall’ingegnere Rodà a seguito di alcuni piccoli interventi manutentivi volti ad annullare il pericolo di sfondellamento della copertura.

La certificazione che consente l’utilizzo delle tribune arriva dunque alla vigilia del Palio dei Rioni, che partirà come da programma mercoledì sera al campo sportivo cittadino. Nelle settimane scorse erano state le opposizioni di centrodestra a sollevare dubbi, lamentando i ritardi sull’esecuzione delle verifiche di staticità della copertura della tribuna.

“L’Amministrazione era sicura che le verifiche avrebbero dato esito positivo” – ha commentato invece il sindaco Pierucci, accusando le minoranze (Lega e Fratelli d’Italia) di aver cercato di mettere in difficoltà la giunta e pure il Comitato Palio. Amaro anche il commento degli organizzatori. “Dispiace soprattutto che dubbi e perplessità sullo stato dello Stadio vengano mossi soltanto in concomitanza del Palio, quando invece lo stesso impianto viene utilizzato tutto l’anno per allenamenti e partite di calcio della squadra locale” – si legge in una nota del Comitato.

“Ci è stato detto che nell’arco di un mese un mese e mezzo gli interventi più urgenti sarebbero stati fatti” – è il commento invece del consigliere della Lega Andrea Pellegrini. “Ad oggi solo dopo nostra insistenza è stata fatta una sola prova di quelle richieste e di conseguenza hanno fatto alcune riprese dell’intonaco. L’ingegnere ha dato l’agibilità temporanea rimandando la prova di carico che lui aveva già richiesto nel 2010 e che ancora non è stata fatta forse verrà fatta dopo il palio. Noi non vogliamo fare allarmismo.”

Chiuso il caso, adesso Camaiore può pensare serenamente ai Giochi, 31esima edizione. Quattro serate, a ingresso libero, che si annunciano ad altissimo livello di competizione e divertimento tra gli undici rioni in gara che si contenderanno la sfida del Cencio.