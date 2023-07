Palio dei Rioni, partenza col botto

CAMAIORE – Buona la prima per la 31° edizione del Palio dei Rioni di Camaiore, manifestazione attesa tutto l’anno dai componenti degli 11 rioni in gara. Mercoledì allo stadio di Camaiore c’è stata la prima serata.

In palio ci sono il Cencio e il titolo Junior entrambi vinti nella passata edizione dal rione della Pieve che si aggiudicò anche la gara del tiro alla fune, gara che dà continuità alle quattro serate.

Questa manifestazione rappresenta uno dei momenti più attesi e coinvolgenti per gli abitanti della città di Camaiore e attira anche molti turisti che si trovano in vacanza in Versilia. Già nella prima serata è stata sfiorata la capienza massima dell’impianto camaiorese.

Una tradizione ormai radicata, quella del Palio, che rappresenta un legame profondo tra il passato e il presente. La storia e il folklore legati a questa manifestazione creano un senso di continuità e orgoglio per i partecipanti e gli abitanti della città. “E’ un peccato che duri solo quattro giorni” – spiega uno spettatore. “Fosse sempre così sarebbe bellissimo, comunque sono quattro giorni pieni, che rendono tutti contenti.”

Stasera va in scena la seconda serata e gli Junior si sfideranno nella corsa con i sacchi e il gioco della bandierina.

