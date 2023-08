PALIO DEI BAGNI: Pronti domani, 22 Agosto 2023, alle ore 11.00 ad assistere alla trentunesima edizione del Palio dei Bagni

PALIO DEI BAGNI: Pronti domani, 22 Agosto 2023, alle ore 11.00 ad assistere alla trentunesima edizione del Palio dei Bagni, la storica competizione, organizzata dal Comune di Forte dei Marmi e dall’Unione Proprietari Bagni, che da più di settanta anni vede protagonisti i bagnini del Forte? Tante novità quest’anno, con lo stand della Guardia Costiera, dalle 9.00 alle 12.00, i modellini in scala delle unità navali del Corpo, perfettamente funzionanti, costruiti ed esposti dal modellista navale Michele Vanni, che ne spiegherà e mostrerà le evoluzioni nella vasca di piazza Navari, e la simulazione di salvataggio, verso le ore 09.45, dell’elicottero “AW 139 NEMO” della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Luni – Sarzana – assieme alle unità navali in dotazione alla Guardia costiera di Viareggio. Un evento da non perdere!