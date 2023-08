Palio dei Bagni 2023: rinviata la manifestazione dall’8 al 22 agosto.

La comunicazione ufficiale avvenuta durante la cerimonia di assegnazione dei numeri agli equipaggi.

Nella cornice di Piazza Garibaldi si è svolta ieri sera la cerimonia di assegnazione dei numeri agli equipaggi del Palio dei Bagni a cui hanno partecipato per l’amministrazione comunale Alberto Mattugini, consigliere allo sport, Massimo Pecchioli, comandante dell’Ufficio Locale Marittimo, Marco Romoli, comandante della stazione dei Carabinieri Forte dei Marmi, il commissario Elena Navari della Polizia Municipale locale per l’Unione Proprietari Bagni Giovanni Da Prato, Stefano Giannotti,Luigi Bianchi e Angelo Maccarone quale Presidente di giuria.

Presenti tutti e 20 equipaggi in trepidante attesa di conoscere il numero di partenza il cui ordine prevede che il numero 1 sia il più vicino alla riva, ed il 20 il più esterno.

Prima del sorteggio c’è stato l’annuncio ufficiale del rinvio della data di partenza della gara che è stata posticipata al 22 Agosto, con possibilità di anticipo al 21 o di posticipo al 23.

I motivi che hanno portato a questa decisione, discussi preventivamente in una riunione che si è tenuta in Comune giovedì 3 Agosto, riguardano le previsioni del mare e la necessità di avvisare in tempo tutte le maestranze che lavorano attorno all’evento (fonici, operatori audio visivi, cronometristi ecc…).

Questo l’ordine di assegnazione dei numeri agli equipaggi