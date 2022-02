Palestra Tommasi, altri 9 mila euro per la messa in sicurezza

Dopo il ripristino della pavimentazione nell’area esterna (in foto), danneggiata da una serie di avvallamenti anche profondi che rendevano pericoloso il passaggio, alla palestra comunale Tommasi sono imminenti i lavori per la realizzazione della nuova recinzione e per l’adeguamento dei percorsi di ingresso e uscita dalla struttura, così come previsto dalle nuove normative di sicurezza anti covid. L’intervento, già approvato nel mese di dicembre per un importo di spesa pari a circa 9 mila euro più iva, dal punto di vista strettamente operativo sarà definito nei prossimi giorni: “Proseguiamo nella messa in sicurezza della palestra – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – e nel calendario di lavori sul quartiere Africa dove, grazie alla collaborazione e alle segnalazioni del comitato di quartiere, siamo già intervenuti sulla sistemazione del campetto da basket, dei giochi in via Bugneta e con la realizzazione del nuovo parco in via Settembrini”.