Un evento promozionale per l’area medicea e il territorio seravezzino

PALAZZO MEDICEO META DEL CIRCUITO DEI GIARDINI E VILLE DEI MEDICI

DIECI APPUNTAMENTI GRATUITI, DAL 12 GIUGNO AL 24 SETTEMBRE

SERAVEZZA – Palazzo Mediceo rientra nel percorso di visite nelle ville e giardini medicei, attraverso l’inserimento nel progetto “Officina Mirabilis” della Regione Toscana. Una iniziativa che prevede ben dieci eventi a Seravezza, con visite e laboratori che daranno ampio spazio anche ai bambini: il 12, 18 e 24 giugno, l’8 e 15 luglio, il 12 e 26 agosto, il 3, 17 e 24 settembre.

“Una iniziativa molto interessante per far conoscere il Palazzo e il nostro territorio – commentano il direttore della fondazione Terre Medicee Davide Monaco e l’assessora alla cultura Vanessa Bertonelli – attraverso un programma ampliato rispetto al passato e che permetterà una conoscenza trasversale su arte, architettura, danza, botanica, moda. Una attraente opportunità per il turismo culturale che avrà modo di conoscere questa straordinaria famiglia attraverso la testimonianza del Palazzo seravezzino, accedendo così anche alle numerose offerte di arte, cultura, musica del nostro calendario”.

Primo appuntamento domenica 12 giugno alle ore 17.30 Alla scoperta del Palazzo Mediceo per una visita guidata a misura delle famiglie che ne fa conoscere i segreti. I partecipanti (massimo 25) potranno conoscere a fondo Palazzo mediceo, attraverso, storia, segreti e curiosità di questo imponente edificio, nel 2013 riconosciuto come Patrimonio Unesco. La visita è gratuita ma è necessaria la prenotazione al n. 349 1803349.

Si tratta del primo appuntamento di una serie di eventi promossi dalla Regione e finalizzati a far conoscere i diversi aspetti del modo di vivere nelle ville medicee, attraverso un programma che, oltre a Palazzo Mediceo di Seravezza, interessa i giardini e le ville medicee di Castello, La Petraia, Pratolino, Cerreto Guidi, Poggio a Caiano e Quarrata.

Il calendario propone numerose attività, sino al prossimo mese di settembre, rappresentando così una valida opportunità anche per i turisti.

Il 18 giugno alle ore 10.30 è in programma un laboratorio per adulti e bambini di danza a cura di Angelo Paolo De Lucia dal titolo Danze colte e popolari tra Medioevo e Rinascimento.

Da puro divertimento nel periodo medioevale, dal Quattrocento la danza diventa un evento pubblico, che codifica rapporti sociali e relazioni sia all’interno della corte sia tra i vari potenti, da semplice divertimento popolare diventa così un perfetto codice comportamentale impartito alla nobiltà. I partecipanti sperimenteranno i passi della carola, della farandola e del branle, danze di derivazione popolare, con la pavana verranno eseguiti dei passeggi tipici del corteggio del XV e del XVI secolo; per arrivare infine all’elaborazione di una danza coreografica militare detta Le Buffon, con la quale simulare colpi di scherma su tempi musicali ben precisi.

La famiglia Medici e il suo stemma saranno al centro di un altro laboratorio didattico (per bambini dai 5 anni) il 24 giugno alle ore 21.15 e il 24 settembre alle ore 17. Una breve visita guidata di Palazzo Mediceo sarà l’occasione per conoscere la vita, i segreti e le passioni di alcuni membri della famiglia Medici. Al termine seguirà una attività didattica dove i partecipanti potranno realizzare lo stemma mediceo con la creta.

Altro appuntamento l’8 luglio alle ore 21.15 e il 17 settembre alle ore 17 con un laboratorio didattico per bambini su Il pollice verde de I Medici: i frutti e le verdure nell’arte: l’osservazione delle opere d’arte più famose commissionate dalla famiglia Medici accompagneranno alla scoperta del significato dei frutti e delle verdure raffigurate. Al termine i partecipanti progetteranno il proprio giardino fiorito.

Il 15 luglio alle ore 21.15 e il 3 settembre alle 17.30 un altro laboratorio didattico per bambini consentirà di conoscere i Medici attraverso i dipinti che li ritraggono, divertendosi a vestire i loro panni.

Anche la moda, ovviamente al tempo de I Medici, sarà al centro del laboratorio didattico del 12 agosto alle ore 21.15. Stefania Neri, che guiderà visite e laboratori, accompagnerà alla scoperta di come vestiva Cosimo, di quali erano i colori preferiti di Eleonora di Toledo, osservando i quadri che ritraggono i membri della famiglia Medici per scoprire i segreti della moda e della società del tempo. A seguire una parte pratica durante la quale i bambini potranno realizzare un piccolo personaggio vestito secondo la moda del tempo.

Le visite e i laboratori sono gratuiti e a numero chiuso. Per info e prenotazioni: tel. 349 1803349.