PALAZZO MEDICEO A MISURA DI BAMBINI E FAMIGLIE

Monaco: “Lavoriamo per un Mediceo sempre più attrattivo, anche per le famiglie”

LE NUOVE INIZIATIVE IN PROGRAMMA NELLE PROSSIME SETTIMANE

SERAVEZZA – Arte e cultura devono essere anche a misura dei piccoli e così Palazzo Mediceo diviene sempre più lo spazio ideale per bambini e famiglie.

Il settembre propone nuove date a dimensione famiglia, dopo un’estate che ha già visto una marcata attenzione per i bambini da parte della Fondazione Terre Medicee, attraverso l’adesione agli appuntamenti del programma Officina Mirabilis della Regione, del sistema museale della Provincia e la novità della collaborazione con la Fondazione Versiliana che ha segnato la nascita de “Il Mediceo dei Piccoli”.

Il nuovo calendario di appuntamenti prevede sabato 3 settembre, alle ore 17.30, il laboratorio per bambini e famiglie sul tema “I ritratti dei Medici”, iniziativa che si inserisce nel progetto regionale per la valorizzazione dei giardini e delle ville della famiglia Medici. Tre gli appuntamenti in calendario, a cura di Stefania Neri: dopo quello di sabato, si replica il 17 settembre alle ore 17 sul tema “Il pollice verde de I Medici: i frutti e le verdure nell’arte” e, ancora, il 24 settembre alle ore 17 con “La famiglia Medici e il suo stemma”. Si tratta di laboratori avviati nel corso dell’estate e che hanno ottenuto grande attenzione, così da essere ripetuti in questo ultimo scorcio di estate. Le attività sono gratuite ma richiedono la prenotazione al n. 349 1803349.

Altra occasione per trascorrere un pomeriggio a contatto con la cultura e le tradizioni popolari è quello di domenica 4 settembre: alle ore 17 si terrà la presentazione dell’attività didattica per l’anno scolastico ormai alle porte. Sarà un’occasione per illustrare a famiglie e insegnanti le potenzialità dell’area medicea e i progetti per i prossimi mesi, approfittando per una visita guidata al Palazzo Mediceo e al Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica. A seguire lo spettacolo di bandiere, rulli di tamburi e suono di chiarine con l’esibizione degli sbandieratori e dei musici del Palio dei Micci e del gruppo Città di Lucca.

Dunque un pomeriggio suggellato da uno sport spettacolare come quello dei giochi di bandiere che aprirà di fatto il primo appuntamento con il Festival del Sorriso il quale proporrà, nelle successive date del 30 ottobre e del 16 novembre, attività di animazione per i musei promosse dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca e che vedranno l’attiva partecipazione di IF Prana.

“Palazzo Mediceo con la sua storia, l’arte che vi è ospitata di mostra in mostra e le tradizioni testimoniate dal Museo – spiega Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee – vuole divenire sempre più uno spazio attrattivo anche per le famiglie e per i bambini. Un luogo di conoscenza, di condivisione e di bellezza, percorrendo anche nuove strade che si stanno dimostrando fruttuose, come avvenuto questa estate attraverso la collaborazione con la Fondazione Versiliana. Viviamo in una terra ricca di storia e di arte ed è nostro dovere far sì che anche i giovanissimi crescano consapevoli di una ricchezza da vivere, custodire e tramandare”.