PALAZZO LITTORIO E NUOVO GIARDINO MURATO? PRIMA TROPPO COSTOSI, ORA “RICICLATI” PER CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla cronaca locale e dai social abbiamo appreso che il sindaco Alessandro Del Dotto, dopo piazza XIX Maggio e Bussoladomani, ha in serbo un finale “a sorpresa” per il suo secondo mandato: il presunto acquisto di Palazzo Littorio e la realizzazione di un giardino murato tra via Tabarrani e via delle Muretta, nell’orto della “Torinese”.

Cinque anni fa, questa notizia ci avrebbe riempito di gioia perché sarebbe stato attuato quello che avevamo richiesto più e più volte: un progetto organico di valorizzazione del nostro centro storico.

Fino ad oggi, però, queste nostre richieste avevano trovato una ferma opposizione proprio da parte del sindaco, motivata con i costi eccessivi per l’acquisizione del Palazzo e la sua ristrutturazione. L’intervento su via Tabarrani, poi, lo abbiamo aspettato inutilmente da quando l’allora assessore ai lavori pubblici, Simone Leo, ce lo prospettò in un’assemblea pubblica alla Sala Bianchi.

Invece, improvvisamente, senza aver coinvolto in alcun modo gli organi istituzionali, il sindaco tira fuori dal cilindro i finanziamenti per comprare il Palazzo Littorio, magari con un progetto già predisposto per la sua ristrutturazione e per realizzare il nuovo collegamento, attraversando un giardino murato tra via Tabarrani e il centro storico.

Quindi, cosa dire?

Per noi, Lista e Gruppo Consiliare di “Camaiore nel Cuore”, queste “novità” sono da derubricare come anticipazioni poco fantasiose di una lunga campagna elettorale, che tenta (e tenterà) di rendere credibile e appetibile la prosecuzione dell’opera di questa amministrazione per i prossimi cinque anni.

No, noi non ci stiamo e faremo di tutto perché si riveli la vera sostanza dei proclami: pretendiamo e pretenderemo sempre il coinvolgimento della città, attraverso gli organi istituzionali che la rappresentano e momenti di partecipazione vera, reale. La figura del notabile che, per sua grazia, concede nuove e impensabili opportunità a una comunità finora voluta passiva, se non dimenticata, noi la rifiutiamo.