Palazzina esplosa, il giorno dopo. Vigili del fuoco salvano cucciolata di bassotti tra le macerie

LUCCA – Luca Franceschi, 69 anni, storico dipendente della Mover di Viareggio e sindacalista e Lyudmila Perets, di origine ucraina, 43 anni. Sono loro le vittime della terribile tragedia causata dall’esplosione della palazzina a Torre Bassa, che ha gettato nell’incredulità e tristezza tutta la città e nel dolore più cupo i familiari, a partire dalla figlia della donna, la 17enne salva perché al momento dell’esplosione non si trovava in casa.

Mentre sono sempre gravi le condizioni della giovane di 26 anni, superstite nell’esplosione, e ora ricoverata in gravi condizioni al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Pisa dopo aver dato alla luce con parto cesareo d’urgenza il suo bambino, che per fortuna sta bene. Intanto i vigili del fuoco sono stati al lavoro, notte e giorno senza sosta, tra le macerie della palazzina dalle quali hanno estratto, ancora viva, una cucciolata di cani. Sono 12 quelli che sono stati messi in salvo, mentre uno è morto, Gli animali, 11 cuccioli di bassotto e un pastore tedesco, sono stati affidati alle cure del servizio veterinario dell’Asl. Intanto è stata chiusa l’area sottoposta a sequestro e ha riaperto la Sp1 Francigena, ma a senso unico alternato perché parte della strada è rimasta coinvolta nell’esplosione ed è quindi soggetta alle indagini.

fonte noitv