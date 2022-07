Pagamento Tari 2022, avvisi in partenza

Rateizzazione per importi superiori a 100 euro e soluzione unica per quelli uguali o inferiori alla medesima cifra: sono state fissate, nel corso dell’ultima riunione della giunta comunale, le modalità di pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) per gli utenti di Pietrasanta.

Gli avvisi con importo superiore a 100 euro potranno essere assolti o in quattro rate, con scadenze nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre, o con un versamento unico, da eseguire entro il mese di settembre. Per gli importi inferiori o uguali a 100 euro, è stato previsto solo il pagamento in un’unica rata, con scadenza 30 settembre.

Una scansione che “ancora risente delle tempistiche più ‘compresse’, rispetto all’andamento ordinario dei pagamenti, dettate dall’emergenza covid – sottolinea l’assessore al bilancio e vicesindaco, Stefano Filiè – ma che riserva sia un preavviso congruo ai contribuenti, sia l’opportunità al nostro ente di ricevere i pagamenti secondo necessità di bilancio”.

Il versamento puotrà essere effettuato con il modello F24 (codice tributo 3944) o sulla piattaforma nazionale Pago Pa. In questi giorni gli uffici comunali stanno procedendo all’invio degli avvisi di pagamento tramite pec (ai soggetti che sono tenuti, per legge, ad avere una mail certificata), posta elettronica “ordinaria” (ai contribuenti che l’hanno fornita) o servizio postale “cartaceo”.