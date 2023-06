Padre 86enne dopo una lite investe e uccide la figlia

Monopoli, padre investe figlia dopo una lite: in carcere per omicidio

Il cadavere trovato a terra in una strada privata.

L’uomo di 86 anni è accusato di aver investito e ucciso la figlia 54enne dopo una lite a Monopoli. I carabinieri hanno trovato il corpo della donna riverso a terra in una strada privata in contrada Laghezza. Le indagini hanno fatto emergere gravi indizi a carico dell’uomo, che ha precedenti ed è stato sottoposto a fermo. L’uomo ora è in carcere con l’accusa di omicidio. Della donna morta ora sono note solo le iniziali: M.F. Il padre, V. F., a conclusione di una lite familiare ha investito la figlia causandone il decesso. Nei prossimi giorni, nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, sarà eseguita l’autopsia sul corpo della vittima.