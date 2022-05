PADEL, VIP E BENEFICENZA SULL’ARENILE DEL BELVEDERE DELLE MASCHERE: ED È SUBITO GILLETTE BOBO SUMMER CUP

Si terrà a Viareggio la tappa inaugurale della “Gillette Bobo Summer Cup 2022”: il format ideato dall’ex bomber della Nazionale italiana che girerà il Paese a colpi di racchette da padel. L’appuntamento è per il 9, 10, 11 e 12 giugno sull’arenile del Belvedere delle Maschere.

L’evento è organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con la Christiane Rivaux Sas ed il contributo di iCare – Farmacity e Grand Hotel Principe di Piemonte. Media partner Gazzetta dello Sport e Dazn che seguiranno tutta la quattro giorni.

Ospiti d’onore, Christian Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani, Nicola Ventola e tanti altri.

«Un appuntamento importante nel panorama estivo nazionale – commenta l’assessore allo Sport Rodolfo Salemi – che ha scelto Viareggio come sua prima tappa. Siamo soddisfatti per un evento che avrà una valenza sportiva e mediatica di grande rilievo. Il padel è uno degli sport in ascesa soprattutto fra i giovani: è bello che la nostra Città offra la possibilità di un torneo del circuito della Powerade Cup».

La Gillette Bobo Summer Cup consiste in due tornei di padel, uno amatoriale ad iscrizione aperto a tutti, ed uno Vip dove Vieri ed i suoi amici, grandi campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, si sfidano tra loro ed interagiscono con i fan. La tappa di Viareggio coinvolge il pubblico anche con una puntata speciale della Bobo Tv dal vivo dal Teatro Jenco. Molto importante la cena charity durante la quale verranno messe all’asta le maglie di grandi campioni ed il ricavato andrà alla Fondazione Heal che sostiene e finanzia progetti di ricerca scientifica in neuro-oncologia pediatrica.

L’allestimento sarà realizzato a partire dal 6 giugno e consiste in un’arena di circa 70×70 metri per una capienza di 1490 spettatori. In più è prevista l’area ospitality con stand e spazi per gli sponsor.

Nel dettaglio il programma prevede la conferenza stampa di presentazione fissata al Grand Hotel Principe di Piemonte per giovedì 9 giugno alle ore 11, alla presenza dell’Amministrazione comunale e di Bobo Vieri. L’apertura ufficiale dell’Arena e del Villaggio con inizio del torneo amatoriale è prevista invece per venerdì 10 giugno dalle 10 del mattino alle 19. A partire dalle 21.30, in diretta dal Teatro Jenco, la Bobo Tv Live, il format che ha esordito al Festival dello Sport della Gazzetta. Sabato 11 si replica, con apertura dalle 10 alle 19 per il torneo amatoriale: alle 16,30 invece, il torneo Vip. Alle 21 la cena di beneficienza. Gran finale domenica 12 giugno, sia del torneo amatoriale con la chiusura dell’Arena alle 15 e dalle 17 l’inizio del torneo vip, fino alla finalissima.