PACCHI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI DALL’ANP-CIA TOSCANA NORD

L’Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana Nord ha voluto fare un atto concreto per le feste natalizie, con dei pacchi alimentari, con prodotti delle aziende agricole e cooperative locali, che sono stati consegnati alle famiglie bisognose della provincia di Lucca.

«Abbiamo pensato – spiega la presidente dell’Anp-Cia Toscana Nord, Giovanna Landi – che, in un momento di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo, aggravato dalla recrudescenza della pandemia in corso, fosse importante dare un segnale di speranza e un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Per questo abbiamo ritenuto opportuno preparare dei pacchi alimentari che contenessero prodotti locali: un modo per aiutare le famiglie, ma anche le aziende del territorio e promuovere il consumo dei prodotti di filiera corta, in modo che questa diventa sempre più un’abitudine del nostro quotidiano».