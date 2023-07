Paccheri con crema di pistacchi e gamberi

ricette primi piatti

olio di oliva

2-3 spicchi di aglio

800 gr di gamberi

50 ml di vino bianco

200 gr di pistacchi

200 gr di mascarpone oppure

( creme fraiche)

prezzemolo

sale

pepe

500 gr di paccheri

mettere le pentola per la pasta. scaldate l’olio in una padella e poi fate rosolare l’ aglio, aggiungete anche i gamberi e fateli rosolare per ca. 1-2 minuti, dopo di che sfumate i gamberi con il vino bianco, sale e pepe. Nel frattempo cucinate i paccheri. Con il bimbi macinate 200gr di pistacchi ( 50 grammi li mettete da parte per la decorazione) e macinate anche il prezzemolo mescolare il tutto con 200 gr di mascarpone (oppure creme fraiche’) Scolate i paccheri ma conservatevi un po di acqua di cottura. Infine mettete tutto in padella e fate cucinare tutto insieme per ca. 1-2 min. Condite il tutto di nuovo con sale e pepe (o peperoncino)e se ce di bisogno aggiungete un po di acqua di cottura