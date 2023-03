Over 65 digitali: chiuso il corso per contrastare le truffe online

PIETRASANTA – Oggi si è concluso il progetto “Formazione anziani all’uso del digitale – Diventare Cittadino Digitale”, organizzato dal comando Generale dell’Arma Carabinieri in collaborazione con la società Leonardo. spa. 17 cittadini over 65 della Versilia coinvolti.

Si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione “Felici e Connessi”, progetto di formazione degli anziani all’uso del digitale, organizzato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri insieme alla società Leonardo spa.

17 i cittadini versiliesi over 65 coinvolti negli ultimi 15 giorni in una serie di lezioni insieme a tecnici e ingegneri dell’azienda. Punto di incontro la stazione dei militari di Pietrasanta. Le prime nozioni per usare pc, tablet, email, e accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Non saperlo fare spesso significa essere tagliati fuori.

Una delle finalità è quella di mettere in guardia i meno esperti del web dalle truffe che spesso di annidano online.