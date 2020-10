Ottobre, il mese del frutto autunnale più amato: la castagna.

Impossibile pensare all’autunno senza pensare alle castagne.

Il periodo migliore per dedicarsi alla loro raccolta infatti, va dalla seconda metà del mese di ottobre e per buona parte del mese di novembre. Un’occasione per ammirare i nostri castagneti, piante quasi magiche, che hanno una storia molto antica, risalente addirittura a 60 milioni di anni fa. Per la capacità dei suoi frutti di sfamare intere popolazioni montane, il castagno si avvalse del titolo di albero del pane: le castagne, bollite, arrostite, nella zuppa, essiccate e trasformate in farina, erano alla base di molte ricette antiche, sopravvissute ancora oggi.