LUCACI VINCE AD AZZANO, CHITI E OSIMANTI OTTIMI A QUARRATA

Ottimo fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, sempre protagonista su tutto il territorio nazionale. A Bicocca (Milano), alla “Corri Bicocca”, vittoria di categoria per Luca Tocco (7 assoluto); a Firenze, al “Trofeo le Panche”, vittoria di categoria per Rocco Cupolo; a Napoli, alla “Neaopolis Marathon”, vittoria assoluta per Paul Tiongik; ad Aosta, alla “Staffetta delle Sette Torri”, vittoria assoluta per il terzetto composto dai biancoverdi Omar Bouamer e Lorenzo Brunier insieme al valdostano di maglia CUS Pro Patria Milano Rene Cuneaz; ad Azzano, alla “Strazzano”, vittoria assoluta per Ioana Lucaci, secondo posto assoluto per Enrico Manfredini,

terzi posti assoluti per Nicola Vanni ed Elena Genemisi, vittorie di categoria per Daniele Sandroni (4 assoluto), Lorenzo Checcacci, Francesco Frediani e Alice Coltelli, argenti di categoria per Luca Biagi e Flavia Cristianini, terzi posti di categoria per Paola Lazzini, Arturo Sargenti e Franco Cusinato e buone prove per Michelangelo Fanani, Paolo Cogilli, Alessandro Marlia, Maurizio Rossi, Simone Carlini, Leonardo Pierotti, Fabrizio Santi, Fabio Belletti, Paolo Croci, Maricica Lucaci, Federica Pardini, Mauro Matteucci, Luca Russo e Domenica De Martis; a Quarrata, all’evento “In cammino per la legalita’”, vittoria assoluta per Nicolo’ Chiti, vittoria di categoria per Marco Osimanti e buona prova per Francesco Fabbri, Ludmillo Dal Lago, Andrea Massari e Manuel Tilocca; a Volterra, alla “Volterra – San Gemignano”, buone prove per Naomi Ferrari (5 assoluta) e Lorenzo Pellegrini; a San Rocco in Turrite (Lucca), al “Piglionico Trail”, vittoria di categoria per Massimiliano Orsucci, argento di categoria per Riccardo Picchi e buone prove per Paolo Bernardi e Cristina Montagnini