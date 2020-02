Ottimi i risultati delle giovani promesse della Ritmica Girasole, per la prima prova del Campionato Regionale UISP.

Ottimi i risultati delle giovani promesse della Ritmica Girasole al Palazzetto Sergio Bitossi di Montelupo Fiorentino, per la prima prova del Campionato Regionale UISP.

Ad aprire la gara è la più piccola, Gaia Martino, di soli 7 anni, nella categoria Piccoli Oscar. Entra in pedana con un esercizio combinato corpo libero – cerchio ed ottiene la fascia argento in giornata.

Seguono le giovanissime leve in Mini Prima esordienti, tutte classe 2011, che non si fanno spaventare dalla prima gara individuale ed entrano in pedana sicure e decise.

Tra tutte spicca Linda Del Debbio, bronzo in giornata al corpo libero, ma sono ottime le prove anche di Vittoria Cristiano Cianci, ottava alla palla, e di Sofia Paviglianiti, ottava al corpo libero.

Infine, Erica Solomon, nella Mini Prima allieve si classifica quarta alla palla, ad un soffio dal podio.