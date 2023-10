OTTIMI GIANNI E GIUSTI A PONTE BUGGIANESE

Domenica 29 Ottobre si e’ corsa a Ponte Buggianese (Pistoia) la settima edizione del Trofeo AIDO

Memorial Massimo Massimi, manifestazione coordinata e bene organizzata dall’ASD Montecatini

Marathon. La gara si svolge interamente fuori dal traffico, sul bellissimo ciclodromo di 2 km in mezzo

alla campagna pistoiese. La manifestazione prevede una gara individuale sulla distanza di 10 km,

quindi 5 giri del percorso, e una staffetta di 2 km x 2 atleti. In quest’ultima prova, il GP Parco Alpi

Apuane Team Ecoverde Cetilar ha ottenuto il secondo posto in campo maschile Roberto Gianni e

Daniele Giusti, preceduti dalla coppia vincente maschile formata da Tiziano Ferrari e Paolo Bonazzi e

dalla coppia mista dell’Atletica Alta Toscana, formata da Margherita Cibei e Manuel Bertagna che

hanno addirittura tagliato il traguardo per primi assoluti. Nella gara di 10 km, la vittoria e’ andata a

Giacomo Pizzicori (Atletica Prato) in 32’04” davanti a Thomas Tei (Atletica Virtus Lucca) in 32’29” e

Saverio Messina (Atletica Castello) in 32’59”. Nella categoria Veterani prima posizione di Andrea

Franchini (GS Maiano) in 35’15” davanti ad Alessandro Orsolini (GS Antraccoli) in 37’23” e Andrea

Federici (GS Rundagi) in 37’33”, con l’apuano Siliano Antonini al sesto posto in 38’26”. Tra gli Argento

vittoria di Stefano Costagli (ASD Sempre di corsa) in 37’12”. In campo femminile successo di Elena

Bertolotti (Atletica Castello) in 37’07” che ha preceduto Claudia Astrella (Atletica Vinci) in 37’53” e

Caterina Ferretti (Atletica Livorno) in 38’07” mentre al sesto posto si e’ piazzata la biancoverde Lorena

Meroni in 42’37”. Tra le Veterane vittoria di Gianfranca Secci (GS Orecchiella) in 42’07