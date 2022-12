Ottime prove per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in questo fine settimana,

TERRASI VINCE LA MEZZA MARATONA DI PISA

Ottime prove per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in questo fine settimana, caratterizzato da gare sia su strada che sui prati per la corsa campestre. A Pisa, alla “Pisa Half Marathon”, splendida vittoria assoluta per Alessio Terrasi (ottimo tempo finale di 1h06’32”) e buone prove per Giorgio Davini, Nicola Matteucci, Paolo Fazzi, Marco Mattei, Francesco Zampolini, Federico Gonfiantini, Giacomo Bruschi, Lorenzo Pellegrini, Manuel Tilocca, Alice Parducci, Maurizio Rossi, Rocco Cupolo, Aldo Allori, Alfiero Arena, Giacomo Pasquini, Francesco Sarti, Luigi Vigliotti, Luca Linari ed Eugenio Nania; sempre a Pisa ma sulla distanza dei 42 km ottime prove per Francois Lo Re (tempo di 2h55’47”), Pierangelo Simonini, Giada Abbattantuono e Luciano Passannante; a Milano, al “Cross di Natale”, ottima prova per Lorenzo Brunier (5 assoluto); a Fucecchio, al “Cross Citta’ di Fucecchio”, terzo posto assoluto per Dario Anaclerio, vittoria di categoria per Francesco Frediani, secondo posto di categoria per Massimiliano Frandi e Lorena Meroni e buone prove per Roberto Gianni e Gianfranco De Santis per quanto riguarda la gara open, mentre nella gara del Gran Prix di corsa campestre terzo posto assoluto per Emanuele Fadda e ottime prove per Stefano Bascherini (5 assoluto), Filippo Baldini e Andrea Marsili; a Firenze, alla “Firenze Fiesole Firenze”, terzo posto assoluto per Nicolo’ Bandini; a Genova, al “Trofeo San Colombano Genovese”, secondo posto di categoria per Franco Cusinato.