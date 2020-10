Ottima la stagione della frutta nella Piana di Lucca

Possiamo però stare tranquilli in quanto tutta la frutta cosiddetta di stagione è stata raccolta dai produttori e sistemata in modo che possa accompagnarci durante i pasti autunnali e invernali.

In piena estate, nel momento di massima maturazione, eravamo andati a fare alcuni sopralluoghi in vari frutteti e avevamo notato una bella produzione che prometteva anche una buona raccolta.

Ora, per capire come sia andato effettivamente il raccolto, ci siamo recati in uno dei mercati contadini più apprezzati della nostra provincia, il mercato al Foro Boario che si svolge anche il sabato mattina, dove sono davvero tanti i lucchesi che vanno e rifornirsi di prodotti a km zero.

Tra i produttori presenti abbiamo incontrato Cristiano Conforti al quale abbiamo chiesto un bilancio sulla raccolta di mele e di pere, che sarebbe poi la frutta che si conserva per tutto l’inverno.

In attesa adesso di capire quale sarà la qualità e la quantità delle castagne, per le quali si stanno raccogliendo ora i primi frutti; ci possiamo consolare affermando che il 2020 non è solo un anno negativo, per i motivi a tutti, ma almeno per la frutta è da considerarsi una buona annata. Questo lo si capisce anche dalla ricchezza dei banchi del mercato che nonostante siamo alla metà di ottobre hanno ancora ortaggi e frutta quasi come fosse ancora estate.