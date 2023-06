Ottima la prova del Basketball club Lucca nel 3vs3,

Ottima la prova del Basketball club Lucca nel 3vs3, dove domina in due raggruppamenti su tre e vola alle finali regionali con una squadra composta dai ragazzi della Under 14 di Chiarello e una della Under 17 Silver di Tardelli

Per la Under 14, le squadre che si contendevano il passaggio alle finali regionali erano 99, suddivise in 10 raggruppamenti.

La vittoria della Under 14 ha il sapore dell’impresa, la squadra ha dovuto infatti rinunciare al quarto componente, ammalatosi nei giorni precedenti le gare. Matteo Mariti Buchignani, Vikram Battaglia e Galli Giorgio sono riusciti comunque ad imporsi chiudendo al primo posto.

Bravi sono stati anche i ragazzi della Under 17 Silver di Tardelli. Anche loro hanno dovuto rinunciare ad un giocatore infortunatosi prima dell’inizio delle partite e quindi, come i famosi tre moschettieri del re, Tommaso Cacini, Vittorio Olmi e Andrea Sorrentino, tutti classe 2007 hanno affrontato il torneo senza cambi, chiudendo le semifinali con zero sconfitte.

Niente da fare invece per le Under 18 del Bcl che non sono riuscite ad aver ragione sul Don Bosco Livorno, il Cmb Carrara e il Versilia Basket.

L’ultima fase si disputerà a Livorno al Palamacchia, il 1 Luglio, con inizio delle partite fissato alle 10:30 per la Under 14 e alle 17:30 per la Under 16. Questa fase sarà a gironi, con di nuovo delle semifinali e finali, la Under 14 è stata inserita nel girone A e dovrà vedersela con Terranuova Basket, U.S. Livorno, Don Bosco Livorno e Poggibonsi basket.

La Under 16 è invece nel girone B della sua categoria e avrà di fronte, Terranuova basket, Laurenziana Basket, Don Bosco Livorno B e C.

In finale si incroceranno i gironi, la vincente del girone A contro la seconda del girone B e la vincente del girone B con la seconda del girone A, le squadre che ne usciranno vincenti si incontreranno per aggiudicarsi il titolo di campione regionale 3vs3 ed essere ammessa alle finali nazionali, a Lignano Sabbiadoro.