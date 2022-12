Ottanta mila euro contro il “caro energia”

Ottanta mila euro per il “Bonus caro bollette”: sono i fondi stanziati dall’amministrazione comunale di Pietrasanta, attraverso l’assessorato al sociale, per aiutare le famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà a sostenere le spese delle utenze domestiche gravate, negli ultimi mesi, dai rincari più consistenti.

“Grazie al lavoro certosino svolto con gli uffici – spiega l’assessore Tatiana Gliori – abbiamo recuperato questa somma fra le pieghe del bilancio di previsione 2022-2024, nel capitolo del settore servizi sociali e siamo, così, riusciti a imbastire questa nuova procedura. Il peso del ‘caro energia’, con criticità e disagi non ancora del tutto assorbiti dal periodo di pandemia, lo sentiamo tutti: con questa iniziativa cerchiamo di dare un po’ di sollievo ai nostri concittadini più fragili”.

Che sia per la bolletta dell’energia elettrica o del riscaldamento, i cittadini residenti nel territorio comunale in possesso di un Isee non superiore a 13 mila euro e di un patrimonio mobiliare non superiore ai 20 mila (al lordo della franchigia applicata in sede di attestazione Isee) potranno richiedere l’erogazione del contributo “una tantum”, pari a 250 euro per nucleo familiare, presentando apposita istanza entro il 31 gennaio 2023.

Sarà possibile presentare un’unica domanda di ammissione per famiglia attraverso la specifica procedura informatizzata che sarà resa disponibile, nei prossimi giorni, sul Portale del Cittadino, all’interno del sito internet del Comune. Anche chi ha beneficiato, in precedenza, di altri interventi di supporto economico dovrà ripresentare la domanda per accedere al nuovo contributo.