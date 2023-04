Ostello San Frediano, definito il piano dei lavori in vista della riapertura

L’assessore Santini:”Un progetto che riqualifica l’intera area, nuovo centro nevralgico del turismo lucchese”

Stanno per partire i lavori di riqualificazione e rinnovamento dell’Ostello San Frediano, chiuso al pubblico da oltre cinque anni. La Giunta Comunale ha infatti deliberato l’approvazione della convenzione stipulata dal Comune di Lucca con il Real Collegio, che detiene la proprietà di una porzione dell’immobile, con lo scioglimento dei nodi relativi agli accordi di utilizzo e la definizione dei canoni. L’iter di recupero dell’Ostello entrerà quindi nel vivo nelle prossime settimane, grazie agli espletamenti burocratici e amministrativi ultimati ed al sopralluogo della struttura insieme svolto dai rappresentanti dell’amministrazione con quelli di Ristogest, l’azienda che detiene l’affidamento in concessione.

L’Ostello San Frediano, con i suoi oltre 2.000 metri quadrati, ospiterà circa 140 posti letto in camere di diversa tipologia, oltre ad un info point e servizi ristorativi. Una struttura ricettiva con offerta modulabile e flessibile che grazie a spazi dedicati anche alla socialità e all’aggregazione, sarà capace di intercettare le necessità di un pubblico ampio e variegato, in risposta ai recenti trend statistici, che vedono Lucca affermarsi tra le mete turistiche più ambite a livello nazionale e non solo. “Il progetto del nuovo Ostello San Frediano – dichiara l’assessore al turismo, Remo Santini – riqualificherà di fatto l’intera area cittadina, divenendo un centro nevralgico per l’accoglienza turistica di tutto il territorio. Sbloccare la questione relativa all’Ostello è stato uno dei primi impegni che ci siamo assunti come amministrazione: un nodo che oggi sciogliamo definitivamente grazie al prezioso lavoro di negoziazione condotto in concerto con gli uffici comunali competenti e tutte le realtà coinvolte. La riapertura dell’Ostello San Frediano risulta una priorità anche e soprattutto in risposta ai dati del settore turistico, che vedono la domanda crescere ogni giorno: una risposta concreta che comprendesse qualità e quantità non poteva certo farsi attendere e saremo presto orgogliosi di annunciare tempi e dettagli del progetto”.

Risale infatti a poco tempo fa la visita dell’assessore Santini a Lecco, dove Ristogest, grazie alla consolidata esperienza nell’ideazione di innovativi format (e di tutti i relativi servizi integrati) nei campi della ristorazione e dell’hospitality, sta per aprire un’altra struttura all’avanguardia e di simile destinazione. Un sopralluogo volto ad individuare peculiarità e caratteristiche da riproporre nel progetto legato alla struttura lucchese, che verrà presentato nei dettagli a stampa e cittadini nel corso delle prossime settimane.